В Башкирии на трассе погиб 31-летний молодой мужчина
Сегодня, 10:57ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: ГИБДД по РБ
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Он скончался на месте происшествия от полученных травм.
В ГИБДД по Башкирии сообщили, что в Стерлитамакском районе вчера, 20 января, ближе к вечеру на трассе погиб 31-летний молодой парень из Аургазинского района.
По информации ведомства, это произошло на 107 километре дороги Уфа-Оренбург, когда 26-летний уфимец сбил его, водитель находился за рулем автомобиля «Лада Гранта».
Сообщается, что пострадавший погиб на месте происшествия. Водитель, передали в госавтоинспекции, утверждают, что тот внезапно выскочил на проезжую часть.
Напомним, вчера также произошла серьезная авария в Уфимском районе. Медиакорсеть опубликовала кадры с места происшествия. В том ДТП погибли два человека.
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