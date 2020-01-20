В Башкирии на трассе погиб 31-летний молодой мужчина

В ГИБДД по Башкирии сообщили, что в Стерлитамакском районе вчера, 20 января, ближе к вечеру на трассе погиб 31-летний молодой парень из Аургазинского района.

По информации ведомства, это произошло на 107 километре дороги Уфа-Оренбург, когда 26-летний уфимец сбил его, водитель находился за рулем автомобиля «Лада Гранта».

Сообщается, что пострадавший погиб на месте происшествия. Водитель, передали в госавтоинспекции, утверждают, что тот внезапно выскочил на проезжую часть.