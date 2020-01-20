В Башкирии мужчина убил собственного сына в лифте
Сегодня, 13:43ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Жуткое преступление произошло в Уфе.
По информации следственного комитета, в Кировском районе Уфы был убит собственным отцом 26-летний парень. Сообщается, что 49-летний уфимец напал на своего ребенка во время ссоры на бытовой почвы.
Мужчина в тот момент, по данным следкома, был пьян. Рано утром 19 января сын после конфликта начал уходить из квартиры отца, а тот взял нож, догнал парня и убил его прямо в лифте ударом ножа в грудь.
Молодой человек скончался от полученным ран на месте происшествия. Знакомые попытались вызвать медиков, но те уже помочь не смогли. Подозреваемого в настоящий момент задержали, в настоящий момент избирается мера пресечения в виде заключения под стражу.
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