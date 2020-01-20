Следком Башкирии прокомментировал смерть тракториста в конвейере
Сегодня, 17:49ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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В ведомстве рассказали подробности произошедшего.
В следственном комитете сообщили, что по факту смерти 40-летнего рабочего в результате несчастного случая в Дюртюлях проводится доследственная проверка.
Ранее Медиакорсеть передавала, что мужчина погиб на ферме, он попал в винтовой конвейер. В следстственном комитете сообщили, что это случилось при подготовке корма для скота. В это время тракторист поскользнулся и упал в работающий сеноизмельчитель. Сотрудник фермы скончался на месте происшествия.
В комитете отметили, что процессуальное решение будет принято по результатам проверки.
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