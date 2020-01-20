На Камчатке нашли прожившего три дня на улице снегоходчика
Спасатели нашли живым пропавшего жителя Камчатского края, который провел трое суток в условиях низких температур.
Об этом стало известно 20 января, сообщает газета «Известия».
Информация о пропавшем поступила в дежурную часть МЧС 15 января от жителя Карагинского района. Он сообщил о пропаже своего 38-летнего брата, который перестал выходить на связь. Пусть пропавшего пролегал из села Ивашка в село Карага. Он передвигался на снегоходе.
За время поисков спасатели прошли более 500 километров предполагаемого маршрута.
Пропавшего нашли 17 января. Выяснилось, что во время поездки в условиях непогоды житель села Ивашка сбился с пути. Чтобы согреться, он начал жечь костер, используя имеющийся запас бензина.
Всего мужчина находился на улице почти трое суток. Температура воздуха в районе достигала минус 20 градусов по Цельсию.
По предварительной информации, у спасённого мужчины диагностировано лёгкое обморожение стоп и кистей.