Мужчина из Башкирии напал на приятеля с топором

В Башкирии разгорелась настоящая драма, которая чуть не привела к летальному исходу. По информации МВД по Башкирии 17 января в Стерлитамаке около двух часов ночи 31-летний местный житель избил своего приятеля обухом топора.

Сообщается, что это случилось в общежитии на улице Химиков. Пострадавшего после случившегося госпитализировали и диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

По данным ведомства. конфликт возник на почве «внезапно возникшей неприязни к приятелю после совместного распития спиртных напитков».