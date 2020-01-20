Мужчина из Башкирии напал на приятеля с топором
Сегодня, 11:26ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Конфликт традиционно разгорелся на фоне совместного распития спиртных напитков.
В Башкирии разгорелась настоящая драма, которая чуть не привела к летальному исходу. По информации МВД по Башкирии 17 января в Стерлитамаке около двух часов ночи 31-летний местный житель избил своего приятеля обухом топора.
Сообщается, что это случилось в общежитии на улице Химиков. Пострадавшего после случившегося госпитализировали и диагностировали открытую черепно-мозговую травму.
По данным ведомства. конфликт возник на почве «внезапно возникшей неприязни к приятелю после совместного распития спиртных напитков».
Подозреваемого в настоящий момент уже задержали и возбудили против него уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
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