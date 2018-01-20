В Уфе в ДТП с пассажирским автобусом пострадали три человека

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Авария произошла на Проспекте Октября между остановками «Спортивная» и «Универмаг Уфа».
Как сообщают очевидцы, микроавтобус «Iveco Daily» столкнулся с легковым автомобилем «Ford Focus». По предварительным данным, водитель легковушки заезжал во двор, а водитель микроавтобуса не сумел избежать столкновения и врезался в легковушку сзади. Пострадали женщина и ребенок в автобусе и водитель иномарки.
Все обстоятельства и детали ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.
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