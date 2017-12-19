В Башкирии женщину насмерть сбили на пешеходном переходе

Женщина переходила проезжую часть в темной одежде без светоотражающих элементов.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Известно, авария произошла в темное время суток, при этом на пешеходе была темная одежда без светоотражающих элементов.

Напомним, ранее мы писали о том, что за минувшую неделю на дорогах Башкирии погибло 11 человек, 9 из них пешеходы. Всего с 11 по 17 декабря зафиксировано 36 наездов на пешеходов, большая часть из них произошла в тёмное время суток, и, как неоднократно заявляли в ГИБДД пешеходы, часто пренебрегают световозвращающими элементами, и водители поздно замечают их.