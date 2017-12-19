В Башкирии в пожаре умер мужчина

Причины возгорания выясняются.

17 декабря в 21:30 поступила информация о пожаре в кирпичном одноэтажном строении в садоводческом некоммерческом товариществе «Дружба» в Стерлитамаке, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

При пожаре погиб мужчина. Пожар тушили две единицы техники и десять человек. Сейчас выясняются причины возгорания и все обстоятельства произошедшего.