В Башкирии в пожаре умер мужчина

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Причины возгорания выясняются.
17 декабря в 21:30 поступила информация о пожаре в кирпичном одноэтажном строении в садоводческом некоммерческом товариществе «Дружба» в Стерлитамаке, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
При пожаре погиб мужчина. Пожар тушили две единицы техники и десять человек. Сейчас выясняются причины возгорания и все обстоятельства произошедшего.
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