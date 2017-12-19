В Башкирии осуждены члены салаватской «Хизб ут-Тахрир»

Двое из приверженцев группировки были приговорены к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, третий - к 12 годам.

Приволжский окружной военный суд вынес приговор членам башкирской ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир», запрещенной в РФ. Члены радикальной группировки, деятельность которой запрещена в нашей стране, Альберт Шафиев, Айдар Айдарбеков, Наиль Миниахметов, Максим Пуйгин, Радик Имангулов, выступающими за Всемирный исламский халифат, признаны виновными в организации деятельности террористической организации (ч.1 ст. 205.5 УК РФ) и получили по 16 лет в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе ФСБ по РБ. Двое из них были приговорены к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, третий - к 12 годам.