В Башкирии банда в масках напала на пенсионеров и угрожала им расправой

Преступники сломали окна в доме пожилых людей и украли у них более 120 тысяч рублей.

ЧП произошло в Зилаирском районе республики. 82-летний мужчина обратился к полицейским за помощью и сообщил, что на его дом напали хулиганы. Оперативники выяснили, что ими оказались трое жителей Зилаирского района. По предварительным данным, молодые люди одели маски на лица, выбили окно в доме пенсионера и его жены.

Неизвестные, угрожая пожилой паре расправой, украли у них 120 тысяч рублей и отобрали у пенсионерки паспорт. Документ лежал в конверте и разбойники приняли его за пачку банкнот. Все деньги злоумышленники потратили на развлечения — сняли коттедж, купили алкогольные напитки и устроили вечеринку, купили дорогие вещи. Паспорт женщине вернули.