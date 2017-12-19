В Башкирии банда в масках напала на пенсионеров и угрожала им расправой

ЧП произошло в Зилаирском районе республики. 82-летний мужчина обратился к полицейским за помощью и сообщил, что на его дом напали хулиганы. Оперативники выяснили, что ими оказались трое жителей Зилаирского района. По предварительным данным, молодые люди одели маски на лица, выбили окно в доме пенсионера и его жены.
Неизвестные, угрожая пожилой паре расправой, украли у них 120 тысяч рублей и отобрали у пенсионерки паспорт. Документ лежал в конверте и разбойники приняли его за пачку банкнот. Все деньги злоумышленники потратили на развлечения — сняли коттедж, купили алкогольные напитки и устроили вечеринку, купили дорогие вещи. Паспорт женщине вернули.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ. Двое подозреваемых находятся под стражей. В отношении одного принято решение об избрании меры пресечения в виде подписке о невыезде.