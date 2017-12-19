В аэропорту Уфы задержали неплательщицу с долгом в 13 миллионов рублей

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Женщина с огромными долгами по кредиту не ожидала встретить судебных приставов в аэропорту.
В уфимском аэропорту судебные приставы «встретили» в зале ожидания неплательщицу, которая задолжала по кредитам около 13 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе судебных приставов республики.
Женщина скрывалась от приставов, надеясь и дальше не попадаться им на глаза, поэтому весьма удивилась, увидев их в аэропорту.
В ходе разыскных мероприятий было установлено, что нарушительница запланировала путешествие в Санкт-Петербург. Судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, также установил дату и время вылета должницы из аэропорта «Уфа» для того, чтобы встретить ее прямо в зале ожидания.- сообщил начальник отдела организации розыска должников Артур Исангулов.
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