В аэропорту Уфы задержали неплательщицу с долгом в 13 миллионов рублей

Женщина с огромными долгами по кредиту не ожидала встретить судебных приставов в аэропорту.

В уфимском аэропорту судебные приставы «встретили» в зале ожидания неплательщицу, которая задолжала по кредитам около 13 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе судебных приставов республики.

Женщина скрывалась от приставов, надеясь и дальше не попадаться им на глаза, поэтому весьма удивилась, увидев их в аэропорту.