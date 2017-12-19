Под Уфой в селе Булгаково сгорело кафе

Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

19 декабря в 10:15 поступило сообщение о возгорании кровли здания кафе в селе Булгаково Уфимского района. На место оперативно прибыли пожарные. Очевидцы выложили фотографии пожара в социальных сетях.

- По прибытию к месту вызова пожарных подразделений установлено, что открытым огнем горит кровля одноэтажного здания размерами 25х40 метров. На тушении работают силы и средства от МЧС в количестве 10 единиц техники и 32 человека личного состава.Погибших и пострадавших на пожаре нет. В 11.00 пожар локализован. Работы по тушению продолжаются, сообщили Медиакорсети в пресс-службе 22 отряда.