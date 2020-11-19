В Уфе задержали таксиста, который совратил девочку в коридоре спортцентра

В Уфе задержали таксиста, который совратил девочку в коридоре спортцентра

Вчера, 17:44ПроисшествияАнна КононоваPhoto: pixabay.com
В Уфе поймали 29-летнего мужчину, который приставал к школьнице. Следком Башкирии завёл уголовное дело по данному факту.

Как рассказывает «КП-Уфа» со ссылкой на собственный источник, инцидент произошёл 16 ноября. Мама потерпевшей девочки сообщила в полиции, что неизвестный мужчина совратил её дочь в коридоре спортивного центра, который посещала школьница. Позже сотрудники полиции задержали мужчину.

В пресс-службе Следкома Башкирии Mkset рассказали, что по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, рассказали Mkset в пресс-службе.

По данным издания, нападавшим оказался 29-летний таксист.

Напомним, ранее жительница Уфы обвинила мужа в совращении их малолетней дочери. Женщина утверждает, что это происходило на протяжении девяти лет. По данному делу ведётся следствие.

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