В Уфе задержали таксиста, который совратил девочку в коридоре спортцентра

Как рассказывает «КП-Уфа» со ссылкой на собственный источник, инцидент произошёл 16 ноября. Мама потерпевшей девочки сообщила в полиции, что неизвестный мужчина совратил её дочь в коридоре спортивного центра, который посещала школьница. Позже сотрудники полиции задержали мужчину.