В Уфе задержали таксиста, который совратил девочку в коридоре спортцентра

В Уфе поймали 29-летнего мужчину, который приставал к школьнице. Следком Башкирии завёл уголовное дело по данному факту.

Как рассказывает «КП-Уфа» со ссылкой на собственный источник, инцидент произошёл 16 ноября. Мама потерпевшей девочки сообщила в полиции, что неизвестный мужчина совратил её дочь в коридоре спортивного центра, который посещала школьница. Позже сотрудники полиции задержали мужчину. В пресс-службе Следкома Башкирии Mkset рассказали, что по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, рассказали Mkset в пресс-службе. По данным издания, нападавшим оказался 29-летний таксист. Напомним, ранее жительница Уфы обвинила мужа в совращении их малолетней дочери. Женщина утверждает, что это происходило на протяжении девяти лет. По данному делу ведётся следствие.

