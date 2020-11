Накануне поздним вечером, 18 ноября, спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Шота Руставели. По прибытию выяснилось, что горит расселенный барак. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Открытое горение удалось ликвидировать за 40 минут. Огонь был локализован на площади 50 квадратных метров.По предварительным данным в доме никого не было, никто не пострадал. В тушение задействовано 5 единиц техники и 19 человек личного состава от МЧС России. Причины пожара выясняются. Работает дознаватель МЧС России.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter