В Челябинске в связи со взрывом газа на оконном заводе возбудили уголовное дело

Как сообщает kursdela.biz, по одной из версий, газ в котельной ООО «Окна Руси» мог взорваться из-за возникшей утечки. В результате происшествия погибли 41-летний и 22-летний работники предприятия. Еще три человека с тяжелыми травмами помещены в больницу. Двое из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. У одного обожжено 85 процентов тела. Другой получил тяжелые переломы и черепно-мозговую травму.