В Челябинске в связи со взрывом газа на оконном заводе возбудили уголовное дело

В Челябинске в связи со взрывом газа на оконном заводе возбудили уголовное дело

Вчера, 20:58ПроисшествияPhoto: pixabay.com
В Челябинске по факту гибели и травмирования людей в результате взрыва газа на заводе по производству пластиковых окон возбуждено уголовное дело.

Как сообщает kursdela.biz, по одной из версий, газ в котельной ООО «Окна Руси» мог взорваться из-за возникшей утечки. В результате происшествия погибли 41-летний и 22-летний работники предприятия. Еще три человека с тяжелыми травмами помещены в больницу. Двое из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. У одного обожжено 85 процентов тела. Другой получил тяжелые переломы и черепно-мозговую травму.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ, предусматривающее ответственность за нарушение правил безопасности при ведении работ, которое привело к гибели людей.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Идет допрос свидетелей, назначены экспертизы.

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