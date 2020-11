В Челябинске в связи со взрывом газа на оконном заводе возбудили уголовное дело

В Челябинске по факту гибели и травмирования людей в результате взрыва газа на заводе по производству пластиковых окон возбуждено уголовное дело.

Как сообщает kursdela.biz, по одной из версий, газ в котельной ООО «Окна Руси» мог взорваться из-за возникшей утечки. В результате происшествия погибли 41-летний и 22-летний работники предприятия. Еще три человека с тяжелыми травмами помещены в больницу. Двое из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. У одного обожжено 85 процентов тела. Другой получил тяжелые переломы и черепно-мозговую травму. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ, предусматривающее ответственность за нарушение правил безопасности при ведении работ, которое привело к гибели людей. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Идет допрос свидетелей, назначены экспертизы.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter