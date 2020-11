В городе Октябрьский в одной из квартир две бойцовские собаки набросились на 24-летнего молодого человека. В полицию обратились соседи, однако парня спасти не удалось, сообщает «КП-уфа».

Когда на место прибыли сотрудники полиции, в квартире обнаружили истекающего кровью пострадавшего и двух собак — таффордширского терьера и питбультерьера. Чтобы успокоить агрессивных животных, стражи порядка применили табельное оружие. Как сообщает издание, питбультерьер оставила у погибшего его подруга. В пресс-службе МВД рассказали, что тела убитых собак отдали на экспертизу ветеринарам. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

