Сотрудники хабаровской прокуратуры начали проверку детского сада в Комсомольске-на-Амуре по факту избиения ребенка.

Газета “Известия” сообщает, что в одной из социальных сетей распространили видеозапись, на которой сотрудница детского сада бьет ребенка по рукам во время кормления. Отмечается, что инцидент произошел в детском дошкольном учреждении №42 Комсомольска-на-Амуре. Сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства происшествия, а после расследования дадут оценку действиям лиц, допустивших насилие над воспитанником детского сада.

