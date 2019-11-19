В ДТП в Башкирии погибли два 18-летних парня

В пресс-службе ГИБДД сообщили, что сегодня, 19 ноября в Краснокамском районе произошла серьезная авария.

По информации дорожной полиции, ДТП зафиксировано около пяти утра в Краснокамском районе на 59 километре автодороги Дюртюли-Нефтекамск.

Предварительно известно, что столкнулся автомобиль «Рено Логан» под управлением 19-летнего студента третьего курса одного из колледжей Агидели и микроавтобус УАЗ с 55-летним водителем предприятия.