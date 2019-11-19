В ДТП в Башкирии погибли два 18-летних парня
Сегодня, 15:37ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: ГИБДД по РБ
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Есть и пострадавшие.
В пресс-службе ГИБДД сообщили, что сегодня, 19 ноября в Краснокамском районе произошла серьезная авария.
По информации дорожной полиции, ДТП зафиксировано около пяти утра в Краснокамском районе на 59 километре автодороги Дюртюли-Нефтекамск.
Предварительно известно, что столкнулся автомобиль «Рено Логан» под управлением 19-летнего студента третьего курса одного из колледжей Агидели и микроавтобус УАЗ с 55-летним водителем предприятия.
Сообщается, что на месте происшествия скончались два 18-летних парня, которые были однокурсниками водителя "Рено". Госпитализированы также с тяжелыми травмами оба водителя и еще два пассажира легковушки – 19-летняя жительница Аскинского района и 18-летний студент из Агидели.
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