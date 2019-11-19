В Башкирии в исправительной колонии строгого режима тушат сильный пожар

Очевидцы произошедшего запечатлели стихию и опубликовали снимки и видео в группе «Подслушано Мелеуз» ВКонтакте.

- 19 ноября в дежурную часть УФСИН России по Республике Башкортостан поступила информация о возгорании хозяйственного блока ИК-7 УФСИН России по РБ. Выясняются причины и обстоятельства происшествия. Пострадавших нет. Пожар потушен. Ситуация находится под контролем УФСИН по РБ и ГУ МЧС по РБ, - сообщили Медиакорсети в ведомстве.

Справка

Исправительная колония основана в 1953 году. На сегодняшний день лимит наполнения учреждения составляет 1631 человек. По состоянию на 1 июля 2015 года содержится 1300 человек.

В колонии содержатся лица, осужденные к длительным срокам лишения свободы за совершение особо тяжких преступлений против личности, в основном с тяжелым рецидивом. Каждый шестой отбывает наказание в третий раз и более.