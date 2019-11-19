В Башкирии в ДТП погибла мать водителя

В ГИБДД по Башкирии передали, что вчера, 18 ноября, в Илишевском районе произошла ДТП со смертельным исходом.

В пресс-службе ведомства уточнили, что на 12 километре автодороги Новоматы-Аслаево в Илишевском районе 23-летний парень ехал за рулем автомобиля Mazda 3 в сторону села Новоматы. Сообщается, что он наехал на песчаную насыпь на проезжей части, из-за чего автомобиль вылетел в кювет.