В Башкирии на двухлетнюю девочку упал телевизор

«КП-Уфа» со ссылкой на собственный источник передает, что в Белорецке 16 ноября сильно пострадала двухлетняя девочка.

По информации издания, она играла в комнате и случайно задела прибор, тот покачнулся и упал прямо на ребенка.

Родители незамедлительно вызвали скорую помощь, девочку доставили в Белорецкую больницу, где диагностровали тяжелую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени и перелом черепа.