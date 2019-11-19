В Башкирии на двухлетнюю девочку упал телевизор

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Теперь малышка находится в коме.
«КП-Уфа» со ссылкой на собственный источник передает, что в Белорецке 16 ноября сильно пострадала двухлетняя девочка.
По информации издания, она играла в комнате и случайно задела прибор, тот покачнулся и упал прямо на ребенка.
Родители незамедлительно вызвали скорую помощь, девочку доставили в Белорецкую больницу, где диагностровали тяжелую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени и перелом черепа.
По данным КП, семья характеризуется положительно, дело расследует МВД и следственный комитет.
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