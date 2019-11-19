Прокуратура Башкирии «требует крови» экс-полицейского, пикетировавшего здание МВД

Историю уголовного дела и приговора по нему в отношении бывшего дознавателя отдела полиции по Кировскому району Уфы Равиля Каримова мы рассказывали. В материале «В Башкирии бывшего дознавателя осудили по делу, которого не должно было быть» мы провели подробный анализ того уголовного дела, в котором вопросов больше, чем ответов.

Вкратце напомним. В одном из супермаркетов Уфы задержали двух воровок и оформили это дело с нарушением законов. Например, проводили обыск без понятых, администратор магазина велела женщинам раздеться до трусов, все это происходило в присутствии мужчины-охранника.

Изъятие украденного также проводилось сотрудниками магазина и без понятых при том, что это делать должны сотрудники полиции. Потом еще и приехавший сотрудник Росгвардии также произвел оформление воровок с нарушениями, а в суде он признался, что не знал (!), как правильно надо было делать.

Когда все эти документы, составленные с нарушением закона, попали к дознавателю Каримову, он пересчитал сумму украденного и вышел на иную: поначалу в магазине насчитали наворованного на сумму более 3 тысяч рублей, дознаватель Каримов своим калькулятором насчитал сумму украденного меньше 2,5 тысячи рублей.

А это является составом не уголовного, а административного правонарушения. Ну и, соответственно, он отказал в возбуждении уголовного дела, исправив вручную сумму. За что на него и завели уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса за подлог и злоупотребление должностными полномочиями, а потом и осудили на полтора года условного срока.

Равиль Каримов, не согласившись с приговором и посчитав, что с ним обошлись несправедливо подал апелляцию в Верховный суд Башкирии — рассмотрение дела назначено на середину декабря текущего года. Экс-коп также в день своего некогда профессионального праздника Дня полиции вышел к зданию МВД по Башкирии с одиночным пикетом.

Фото: Марат Гареев, mkset.ru

Прокуратура Башкирии в лице подразделения по Кировскому району Уфы также не согласна с приговором, считая его слишком мягким. И просит за неправильное исправление изначально незаконно составленного другими должностными лицами документа, о чем, кстати, нигде не говорится, посадить человека на пять лет реального тюремного срока.

Кстати, тех воровок в итоге тоже осудили за кражу, наказав штрафом. Бывший полицейский же за исправление документа, по мнению прокуратуры, должен «присесть» на 5 лет.