Новости
Аналитика
Фотофакт
Карточки
Интервью
Подробно
Медиаланч
Мнения
Видео
Персоны
Тесты
Спецпроекты
В Башкирии из-за прорыва трубы без воды остались школы, больница и детсад
Сюжеты:
Мусорная реформаСмог в СибаеЭксклюзив
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Voda+%286%29

В Башкирии из-за прорыва трубы без воды остались школы, больница и детсад

19 ноября 2018, 16:05ПроисшествияФото: Mkset.ru
Читайте
также
Мусорная реформа в Башкирии: главное
Танцы с бубном вокруг памятника Рудольфу Нурееву в Уфе: кто установит, где и зачем
Три месяца транспортной реформы в Уфе: Обсуждать планы с уфимцами не обязательно