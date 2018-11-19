В Башкирии из-за прорыва трубы без воды остались школы, больница и детсад
Планируемое время проведения аварийно-восстановительных работ - 4 часа.
19 ноября 12:30 из-за прорыва трубы холодного водоснабжени с 14:00 отключены абоненты села Новобелокатай, в том числе девять социально-значимых объектов: Центральная районная больница, две школы, три детских сада и Дуванский многопрофильный колледж, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
В зданиях есть отопление – все социально-значимые объекты функционируют в штатном режиме. Учебный процесс в учебных заведениях не нарушен, дети в детских садах будут находиться полный учебный день. Создан необходимый запас воды.
На месте ведутся аварийно-восстановительные ремонтные работы.
Ранее 16 ноября в уфимской 21-й больнице разорвало трубу с кислородом. Часть персоналда и пациенты были спешно эвакуированы. Обошлось без пострадавших, однако в коридоре отдела реанимации из-за сильного хлопка обвалился потолок.
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