В Башкирии из-за прорыва трубы без воды остались школы, больница и детсад

19 ноября 12:30 из-за прорыва трубы холодного водоснабжени с 14:00 отключены абоненты села Новобелокатай, в том числе девять социально-значимых объектов: Центральная районная больница, две школы, три детских сада и Дуванский многопрофильный колледж, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

В зданиях есть отопление – все социально-значимые объекты функционируют в штатном режиме. Учебный процесс в учебных заведениях не нарушен, дети в детских садах будут находиться полный учебный день. Создан необходимый запас воды.

На месте ведутся аварийно-восстановительные ремонтные работы.