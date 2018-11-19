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Названа возможная причина возникновения провала почвы в Уфе
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Названа возможная причина возникновения провала почвы в Уфе

19 ноября 2018, 10:45ПроисшествияТатьяна МайороваФото: ГУ МЧС РФ по РБ.
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