Названа возможная причина возникновения провала почвы в Уфе

Сегодня, 19 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии председатель Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров сообщил о том, что предполагаемой причиной возникновения провала в Нижегородке в Уфе, куда сегодня ночью угодили два автомобиля, является размытие почвы в результате аварии водопровода холодного водоснабжения.

Напомним, в трех метрах от дома №7 по улице Болотной в Уфе провалился грунт. Образовалась яма размерами 10х10 метров и глубиной 1,5 метра. Из-за провала в яме оказались два автомобиля. Угрозы жилому дому нет.

Сообщалось, что в результате ЧП был повреждён трубопровод холодного водоснабжения на линии, где находятся 20 частных жилых домов. Однако, возможно, именно авария на водопроводе спровоцировала провал.

Сейчас автомобили уже вытащены из провала, ведется ремонт водопровода.