В Башкирии ищут подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью

Полиция просит оказать помощь в поиске Сергея Болдова.

Болдов Сергей Владимирович 19.12.1980 года рождения разыскивается в Башкирии полицейскими отдела Новоорского района Оренбургской области за совершение преступления по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщили в пресс-службе МВД по Оренбургской области.

Известно, что мужчина передвигается на белом «ГАЗ 3110» с государственными номерами Р 736 АН 56 RUS.