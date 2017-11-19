В Башкирии ищут подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью

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Полиция просит оказать помощь в поиске Сергея Болдова.
Болдов Сергей Владимирович 19.12.1980 года рождения разыскивается в Башкирии полицейскими отдела Новоорского района Оренбургской области за совершение преступления по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщили в пресс-службе МВД по Оренбургской области.
Известно, что мужчина передвигается на белом «ГАЗ 3110» с государственными номерами Р 736 АН 56 RUS.
Всех, кто может оказать содействие в установлении местонахождения подозреваемого, просят откликнуться по телефонам: 8 35363 700 50, (347) 279-39-02, 02.
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