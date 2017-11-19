Самолет рейса Уфа-Ямбург вернулся в аэропорт из-за поломки двигателей

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На борту находилось 86 пассажиров.
Самолет авиакомпании «Газпром авиа», который вылетел 18 ноября из Уфы в Ямало-Ненецкий автономный округ с вахтовиками, вернулся обратно в аэропорт из-за внезапно возникшей неисправности в обоих двигателях, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на помощника уфимского транспортного прокурора Екатерины Байбуриной.
На борту находилось 86 пассажиров без детей. Рейс был задержан на четыре с половиной часа – пассажиры вылетели в 13:30 местного времени.
Сейчас проводится проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов.
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