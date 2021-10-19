Уфимец задушил жену, спрятал тело в колодце и отнес в полицию заявление о её пропаже

44-летний уфимец подал заявление о пропаже 50-летней жены 27 сентября, однако вскоре сам попал под подозрение. О подробностях раскрытия жестокого убийства рассказали в Следкоме Башкирии.

В Иглинском районе Башкирии правоохранители вышли на подозреваемого в убийстве 50-летней женщины, которая считалась пропавшей без вести с конца сентября, заявление о её пропаже в органы подал подозреваемый, её 44-летний супруг. Сейчас в отношении его возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ. Заявление о пропаже жены подозреваемого в убийстве легло на стол правоохранителям 27 сентября 2021 года. Он утверждал, что несколько дней назад забрал её с базы отдыха близ села Петровского. Также он рассказал, что в дороге женщина передумала и захотела вернуться к подругам на базу отдыха. Он уверял, что супруга вышла из авто и отправилась назад, к подругам. По его словам женщину больше никто не видел. Отчасти последнее суждение можно считать правдой, ведь женщину с тех пор не видели, до тех пор, пока не извлекли его из колодца на участке семьи. И следователи и криминалисты изрядно потрудились, а именно провели комплекс следственно-оперативных и поисковых мероприятий в районе исчезновения. В результате правоохранители выяснили, что к своим подругам женщина не возвращалась, да и автомобиль ее мужа по словам очевидцев не останавливался близ турбазы. Важную информацию озвучила дочь пропавшей и впоследствии погибшей женщины. Она сообщила, что видела обувь матери в садовом доме после пропажи женщины, однако потом обувь бесследно исчезла. Под тяжестью собранных доказательств мужчина не выдержал и сознался в убийстве, а также указал, куда спрятал тело супруги. Он рассказал, что задушил веревкой жену в ходе бытового конфликта, а затем бросил ёё тело в колодец на их же участке, глубиной 10 метров. Тело женщины в колодце он засыпал гравием, смесью цемента и песка и залил водой.. На данный момент тело потерпевшей извлечено из колодца и направлено на судмедэкспертизу, а ее мужу предъявлено обвинение, вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу находится на стадии решения – сообщают в пресс-службе Следкома по Башкирии.

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