СК Башкирии начал доследственную проверку по факту исчезновения Ильгама Янбердина

Напомним, что Ильгам Янбердин пропал еще 11 октября. Известно, что эко активист вышел из дома рано утром и собирался посетить акцию в защиту памятника Салавату Юлаеву, однако мужчина на акции так и не появился и с тех пор его след простыл. Между тем, 17 октября, вещи, а именно телефон и верхняя одежда, Ильгама Янбердина были обнаружены в лесу неподалеку от его дома в уфимском микрорайоне Инорс. Примечательно, что вещи лежали на видном месте, а не были где-то спрятаны.