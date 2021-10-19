СК Башкирии начал доследственную проверку по факту исчезновения Ильгама Янбердина

СК Башкирии начал доследственную проверку по факту исчезновения Ильгама Янбердина
СК Башкирии начал доследственную проверку по факту исчезновения Ильгама Янбердина
Вчера, 18:40ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Защитник Куштау Ильгам Янбердин не выходит на связь уже с 11 октября. На поиски мужчины вышли волонтеры.

Следственный Комитет Башкирии начал доследственную проверку по факту исчезновения активиста Ильгама Янбердина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства изданию «Коммерсантъ-Уфа».

Известно, что поисками пропавшего мужчины занимаются отряд «Лиза алерт» и волонтеры.

Напомним, что Ильгам Янбердин пропал еще 11 октября. Известно, что эко активист вышел из дома рано утром и собирался посетить акцию в защиту памятника Салавату Юлаеву, однако мужчина на акции так и не появился и с тех пор его след простыл. Между тем, 17 октября, вещи, а именно телефон и верхняя одежда, Ильгама Янбердина были обнаружены в лесу неподалеку от его дома в уфимском микрорайоне Инорс. Примечательно, что вещи лежали на видном месте, а не были где-то спрятаны.

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