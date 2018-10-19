В Уфе CК займется расследованием падения девочки со скалодрома
Сегодня, 09:49ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Ребенок получил компрессионный перелом двух позвонков.
Следователи проверят случай, который произошел 14 октября с пятилетней девочкой, сообщили в пресс-службе ведомства республики.
Ребенок упал со скалодрома в детской комнате, которая расположена в многоквартирном доме на улице Бакалинской, и получила компрессионный перелом двух позвонков.
Организована доследственная проверка по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются все очевидцы трагедии, руководство и сотрудники детской комнаты.
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