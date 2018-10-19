В Уфе CК займется расследованием падения девочки со скалодрома

Следователи проверят случай, который произошел 14 октября с пятилетней девочкой, сообщили в пресс-службе ведомства республики.

Ребенок упал со скалодрома в детской комнате, которая расположена в многоквартирном доме на улице Бакалинской, и получила компрессионный перелом двух позвонков.