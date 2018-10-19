В Уфе осудят организатора и администратора подпольного казино в центре города

Двое уфимцев 18 и 35 лет обвиняются по статьям «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору» и «Незаконное использование объектов авторского права, совершенное в особо крупном размере», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В апреле 2018 года 35-летний обвиняемый арендовал нежилое помещение на первом этаже многоквартирного дома на проспекте Октября и организовал подпольное казино. Он купил и установил в нем семь игровых автоматов, а также контрафактное программное обеспечение стоимостью свыше одного миллиона рублей.

В администраторы игрового клуба он взял 17-летнюю девушку, которая принимала денежные средства от посетителей и активировала для них игровые автоматы.

Обвиняемые вину в совершении преступлений признали полностью.