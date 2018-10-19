В Башкирии жителя осудят за угрозу приставам топором

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Сын должницы пытался защитить мать.
28-летний житель Сибая обвиняется по статье «Угроза применения насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей» за размахивание топором перед судебными приставами. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
В августе текущего года приставы пришли к женщине, чтобы наложить арест на ее имущество по исполнительному производству. Сын должницы взял во дворе дома топор и, замахнувшись, стал им угрожать судебным приставам.
Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Заступник явился по вызову следователя и признал вину в совершении преступления.
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