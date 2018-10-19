В Башкирии замглаву района оштрафовали за игнорирование заявлений

Мировой судья судебного участка по Архангельскому району наложил штраф на заместителя главы районной администрации за нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В июне 2018 года на электронный адрес муниципалитета поступило обращение гражданина по земельному вопросу, связанному с кадастровыми работами. Между тем, ответ заявителю на электронную почту не направлен.

Через несколько месяцев мужчина вновь обратился к чиновникам, заявив о мошенничестве. Однако заявление в полицию перенаправлено не было.