В Башкирии вымогателю ужесточили наказание

В марте 2018 года молодой человек вымогал у знакомых десять тысяч рублей, угрожая применением силы. Получив указанную сумму, он вновь потребовал передачи денежных средств, а получив отказ, избил одного из потерпевших и отобрал у них паспорта. Вернуть их он пообещал в случае получения 15 тысяч рублей.