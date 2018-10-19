В Башкирии вымогателю ужесточили наказание

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Верховный суд ужесточил приговор 21-летнему жителю Стерлитамака - ранее мужчина был приговорен к двум годам условного лишения свободы за вымогательство, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В марте 2018 года молодой человек вымогал у знакомых десять тысяч рублей, угрожая применением силы. Получив указанную сумму, он вновь потребовал передачи денежных средств, а получив отказ, избил одного из потерпевших и отобрал у них паспорта. Вернуть их он пообещал в случае получения 15 тысяч рублей.
Ранее мужчина был судим за причинение тяжкого вреда здоровью человека и совершил вымогательство в период испытательного срока. Прокуратура сочла приговор чрезмерно мягким и обжаловала его в апелляционном порядке.
Верховный суд республики согласился с позицией государственного обвинения и назначил фигуранту уголовного дела наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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