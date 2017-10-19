В Уфе легковушка врезалась в попутную Газель, есть пострадавшие

На место ДТП прибыли карета скорой помощи и сотрудники ГИБДД.

Сегодня днем на проспекте Салавата Юлаева в Уфе произошла крупная авария. Фото и информация с места происшествия были опубликованы в группе «Дорожный патруль».

По предварительной информации, автомобиль марки Toyota Highlander ехал в сторону Сипайлово и врезался в Газель, которая ехала в попутном направлении. Известно, что в аварии пострадали люди. На место ДТП прибыла карета скорой помощи.

Фото: Дорожный патруль Уфа

Фото: Дорожный патруль Уфа

Фото: Дорожный патруль Уфа