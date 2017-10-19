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В Уфе газорезчик стал инвалидом по вине руководства
Сюжеты:
Протесты в БашкирииБолеем за нашихГод Экологии
Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о секретах инвесторов.
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В Уфе газорезчик стал инвалидом по вине руководства

Вчера, 14:56ПроисшествияКарина МамаеваФото: vesti.adstolicaonego.
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