В Уфе газорезчик стал инвалидом по вине руководства

Бывшего работодателя обязали выплатить компенсацию в размере 400 тысяч рублей.

Известно, что в августе 2016 года мужчина трудился газорезчиком в компании ООО «Аутсорс Технологии». Работник по заданию руководства распиливал часть крана на металлолом. Во время работы металлический объект неожиданно сместился и придавил мужчину, и он получил тяжелые травмы. После несчастного случая мужчина получил инвалидность 3 группы, работать на своей должности он уже не мог. Причиной несчастного случая стало отсутствие контроля за работами со стороны мастера и ненадлежащая организация деятельности со стороны самой компании.