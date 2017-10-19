В Уфе газорезчик стал инвалидом по вине руководства
В Уфе районный суд обязал компанию выплатить компенсацию пострадавшему работнику. После несчастного случая мужчина получил инвалидность, сообщают в пресс-службе прокуратуры РБ.
Известно, что в августе 2016 года мужчина трудился газорезчиком в компании ООО «Аутсорс Технологии». Работник по заданию руководства распиливал часть крана на металлолом. Во время работы металлический объект неожиданно сместился и придавил мужчину, и он получил тяжелые травмы. После несчастного случая мужчина получил инвалидность 3 группы, работать на своей должности он уже не мог. Причиной несчастного случая стало отсутствие контроля за работами со стороны мастера и ненадлежащая организация деятельности со стороны самой компании.
По результатам судебных разбирательств работодателя обязали выплатить пострадавшему 400 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также долги по оплате больничного в сумме свыше 40 тысяч рублей.