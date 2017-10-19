В Москве двух безработных неизвестные ограбили на 40 млн рублей
Вчера, 17:19Происшествия
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На юго-востоке Москвы четверо в масках совершили нападение на двух безработных мужчин.
Как пишет издание Dni.ru, злоумышленники отняли у них сумки с 40 миллионами рублей.
Преступники нейтрализовали жертв при помощи перцового баллончика.
По факту инцидента проводятся проверки.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей