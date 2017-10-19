В Москве двух безработных неизвестные ограбили на 40 млн рублей

На юго-востоке Москвы четверо в масках совершили нападение на двух безработных мужчин.

Как пишет издание Dni.ru, злоумышленники отняли у них сумки с 40 миллионами рублей.

Преступники нейтрализовали жертв при помощи перцового баллончика.