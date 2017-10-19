В Хакасии местная жительница зарезала и расчленила соседку
Вчера, 17:15Происшествия
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Жительница города Саяногорска республики Хакасия подозревается в убийстве своей соседки.
Как пишет издание Dni.ru, 31-летняя подозреваемая в момент совершения преступления находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Следствие считает, что между соседками коммунальной квартиры возник конфликт. В результате, нетрезвая женщина нанесла ножевые ранения 64-летней пенсионерке, и та скончалась на месте.
После убийства злоумышленница расчленила труп и при помощи мужа вынесла тело на улицу.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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