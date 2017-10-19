В Хакасии местная жительница зарезала и расчленила соседку

Жительница города Саяногорска республики Хакасия подозревается в убийстве своей соседки.

Как пишет издание Dni.ru, 31-летняя подозреваемая в момент совершения преступления находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Следствие считает, что между соседками коммунальной квартиры возник конфликт. В результате, нетрезвая женщина нанесла ножевые ранения 64-летней пенсионерке, и та скончалась на месте.

После убийства злоумышленница расчленила труп и при помощи мужа вынесла тело на улицу.