В Башкирии журналистов незаконно удерживали на ферме

Съёмочную группу телеканала БСТ задержали на ферме в Краснокамском районе Башкирии.

- Когда подходили неизвестные нам мужчины, они ответили, что мы не выйдем с фермы до тех пор, пока не приедет якобы их начальство. На каких основаниях они нас задерживают и почему нарушают закон и воспрепятствуют выполнению нашего журналистского долга, нам толком не объяснили. Там железные ворота, висит цепь и огромные замки, которые мы, естественно, не имея ключа, не в силах открыть. На наши просьбы, что мы опаздываем на эфир, что нам нужно делать материал и что мы ещё должны успеть заехать в администрацию района, чтобы получить комментарий по поводу ситуации, сложившейся на ферме с животными, и вообще в целом в хозяйстве, они нам сказали, что ничего не знают и будут держать до тех пор, пока не посчитает нужным, как мы поняли, их начальство нас выпустить. Потому что ждали они приезда руководства, - сказала Анастасия Ильчибаева.