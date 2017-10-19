В Башкирии журналистов незаконно удерживали на ферме

Вчера, 18 октября, журналистов телеканала «БСТ» незаконно удерживали на ферме в селе Новый Актанышбаш Кранокамского района. Как ранее сообщала «Медиакорсеть», местные жители сообщали о массовой гибели телят на территории сельского-хозяйственного кооператива «1 мая», их трупы были обнаружены возле старого скотомогильника.
Журналисты телеканала выехали для подготовки телесюжета. Однако, как сообщил телеканал, их отказались выпускать с территории фермы.
Корреспондент телеканала «БСТ» Анастасия Ильчибаева пояснила, что после того, как съемочная группа отсняла телесюжет и направилась к выезду, сотрудники фермы просто закрыли ворота.
- Когда подходили неизвестные нам мужчины, они ответили, что мы не выйдем с фермы до тех пор, пока не приедет якобы их начальство. На каких основаниях они нас задерживают и почему нарушают закон и воспрепятствуют выполнению нашего журналистского долга, нам толком не объяснили. Там железные ворота, висит цепь и огромные замки, которые мы, естественно, не имея ключа, не в силах открыть. На наши просьбы, что мы опаздываем на эфир, что нам нужно делать материал и что мы ещё должны успеть заехать в администрацию района, чтобы получить комментарий по поводу ситуации, сложившейся на ферме с животными, и вообще в целом в хозяйстве, они нам сказали, что ничего не знают и будут держать до тех пор, пока не посчитает нужным, как мы поняли, их начальство нас выпустить. Потому что ждали они приезда руководства, - сказала Анастасия Ильчибаева.
Следственный комитет Башкирии позже сообщил о том, что по данному факту возбуждена доследственная проверка.