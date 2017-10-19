В Башкирии директор фирмы обогатилась на 1,6 миллиона за счет беременных

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Женщина незаконно трудоустраивала беременных в организации своих клиентов.
49-летняя уфимка признана виновной по статье «Мошенничество и покушение на его совершение», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Женщина была директором компании, предоставляющей аутсорсинговые услуги коммерческим фирмам. С 2013 по 2016 годы директор устроила в организации-клиенты девять беременных женщин и подделала документы о выдаче пособия по беременности и родам, и единовременного пособия по уходу за ребенком.
В итоге злоумышленница получила 1,6 миллиона рублей. Сотрудники фонда социального страхования раскрыли махинации при очередной попытке хищения женщиной 172 тысяч рублей.
Суд приговорил женщину к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет и взыскал сумму причиненного ущерба.
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