В Архангельской области бывший заключенный убил друга из ревности

В Архангельской области по подозрению в убийстве задержали 43-летнего неоднократно судимого местного жителя.

Как пишет издание Dni.ru, мужчина совершил преступление еще в 2008-м году.

Следствие считает, что в ходе отбывания тюремного срока мужчина узнал, что его жена вступила в связь с его другом детства. После выхода из тюрьмы он решил выяснить отношения с товарищем. Беседа завершилась дракой, в результате которой обвиняемый убил друга. После он вывез и закопал его тело.