Уфимский программист создал реалити-шоу про своего кота на Youtube

Подписчики канала могут покормить котика, поиграть с ним и даже проследить за освещением.

Уфимский программист Александр Улитин запустил на канале Youtube реалити-шоу со своим котом, в котором зрители могут принять участие, сообщает «Лентач». Молодой человек поместил кота Рыжего в комнату с механизмами, которыми управляют подписчики – они могут поиграть с котом, покормить его и проследить, чтобы тот не оставался в темноте.

В комнате есть игрушка, лампа и кормушка. Все устройства управляются компьютером на Линуксе. Специальная команда реагирует на сообщения в чате. Например, с помощью команды /play можно заставить вращаться мышку на верёвочке, прикреплённую к сервоприводу, а команда /light включает лампу, если зрителям нужно больше освещения. Чтобы участники могли тестировать интерактивные функции, Улитин установил перед камерой меняющий цвет светодиод, которым можно управлять соответствующими командами /white,/red,/green,/blue,/off.

Сам автор проекта уверяет, что не рассматривал идею как средство заработка – чтобы покормить котика необходимо донатить (заплатить 40 рублей за корм), скорее все это было организовано ради опыта и веселья.