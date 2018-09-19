В Дагестане арестовали банду фальшивомонетчиков

Во время следственных действий в местах проживания мужчин в Махачкале и Каспийске были найдены фальшивые деньги. Об этом пишет RNS.

Всего спецслужбы насчитали фальшивых купюр номиналом 5 000 рублей на сумму порядка 30 миллионов рублей. Еще были обнаружены заготовки на сумму свыше 100 миллионов рублей.

Доказательством незаконной деятельности задержанных служит найденное у них оборудование. Речь идет о клише для рельефной печати, лазерном гравировщике, красках, компьютере, принтере и прочих инструментах.