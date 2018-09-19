В Башкирии в Белой нашли мертвой пропавшую женщину, до этого нашли тело ее ребенка
19 сентября, 13:33ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Следователями рассматривается версия об утоплении ребенка матерью и суициде женщины.
По данному факту Бирским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего».
Следователям удалось установить, что 15 сентября 2018 года 32-летняя жительница города Бирска ушла из дома вместе со своим годовалым ребенком. Женщину и малыша искали полицейские, водолазы МЧС, волонтеры. Тело женщины удалось найти лишь сегодня в реке Белой. До этого тело малыша также нашли в реке.
Следователи устанавливают все причины и обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.
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