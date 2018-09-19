В Башкирии инспектор минэкологии заплатит штраф за самовольное решение
19 сентября, 15:40ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Сотрудник территориального подразделения Минэкологии привлечен к административной ответственности, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Специалист без законных оснований и распоряжения руководителя подразделения минэкологии провел внеплановые проверки двух фирм на предмет соблюдения закона при утилизации люминесцентных ламп, нарушив права хозяйствующих субъектов, которые подверглись необоснованным мероприятиям по контролю.
Возбуждено административное дело по статье «Грубое нарушение требований законодательства о государственном контроле (надзоре)». Чиновник попытался обжаловать решение суда о наложении штрафа. Верховный суд жалобу отклонил.
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