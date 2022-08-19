В массовой драке в центре Уфы мужчина получил ножевое ранение

Драка с участием нескольких человек случилась днём ранее в Уфе. Информацию об инциденте Mkset подтвердили в пресс-службе МВД по РБ.
Сообщается, что в одном из дворов на улице Достоевского случился конфликт между двумя компаниями молодых людей. Словесная перепалка впоследствии переросла в драку, которая закончилась после того, как одному из участников нанесли ножевое ранение. В настоящий момент ведётся розыск причастных к инциденту.
Напомним, ранее в сеть попало видео, на котором две женщины жестоко избивает девушку в одном из дворов на проспекте Октября. Одна из женщин, выкрикивая нецензурные выражения, наносила девушке удары, другая -снимала происходящее на камеру телефона.