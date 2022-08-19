В массовой драке в центре Уфы мужчина получил ножевое ранение

Сообщается, что в одном из дворов на улице Достоевского случился конфликт между двумя компаниями молодых людей. Словесная перепалка впоследствии переросла в драку, которая закончилась после того, как одному из участников нанесли ножевое ранение. В настоящий момент ведётся розыск причастных к инциденту.