В Башкирии пьяный водитель сбил 11-летнего мальчика на велосипеде

В Башкирии пьяный водитель сбил 11-летнего мальчика на велосипеде
В Башкирии пьяный водитель сбил 11-летнего мальчика на велосипеде
Вчера, 14:38ПроисшествияАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
Очередной дорожный инцидент с участием нетрезвого водителя произошёл в Дюртюлинском районе республики, сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ

Нетрезвый водитель за рулём авто отечественного производства сбил 11-летнего ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ.

Сообщается, что дорожный инцидент произошёл на пересечении улиц Спортивной и Сочинской. Именно там 30-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил 11-летнего мальчика на велосипеде. Ребёнок в результате ДТП был травмирован.

Напомним, ранее в Уфе нетрезвый водитель за рулём внедорожника вынудил сотрудников полиции пуститься за ним в погоню. Водитель неоднократно нарушил правила ПДД и не реагировал на требования остановиться, вследствие чего сотрудники ГИБДД вынуждены были применить табельное оружие.

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