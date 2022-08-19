В Башкирии пьяный водитель сбил 11-летнего мальчика на велосипеде

Сообщается, что дорожный инцидент произошёл на пересечении улиц Спортивной и Сочинской. Именно там 30-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил 11-летнего мальчика на велосипеде. Ребёнок в результате ДТП был травмирован.