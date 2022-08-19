В Башкирии пьяный водитель сбил 11-летнего мальчика на велосипеде

Нетрезвый водитель за рулём авто отечественного производства сбил 11-летнего ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ.
Сообщается, что дорожный инцидент произошёл на пересечении улиц Спортивной и Сочинской. Именно там 30-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил 11-летнего мальчика на велосипеде. Ребёнок в результате ДТП был травмирован.
Напомним, ранее в Уфе нетрезвый водитель за рулём внедорожника вынудил сотрудников полиции пуститься за ним в погоню. Водитель неоднократно нарушил правила ПДД и не реагировал на требования остановиться, вследствие чего сотрудники ГИБДД вынуждены были применить табельное оружие.