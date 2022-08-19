Самолет правительства РФ около часа кружил над Уфой, сделав четыре петли

Самолет правительства РФ около часа кружил над Уфой, сделав четыре петли
Самолет правительства РФ около часа кружил над Уфой, сделав четыре петли
Вчера, 14:56ПроисшествияНаталья БалыковаФото: kremlin.ru
Борт, следовавший из Москвы в Новосибирск, сделал четыре петли в районе села Булгаково, а затем взял курс на Москву, сообщается на сайте flightradars24.

Высота, на которой кружил авиалайнер, составила всего 762 м, в настоящее время он уже набрал высоту более 9 км.

Фото:radarbox.com

Номер рейса - RSD073 — закреплен за бортом, на котором летают первые лица государства, следует из открытых данных. Бортовой номер самолета RA-96018.

По данным портала RussianPlanes, оператором этого самолета является специальный летный отряд «Россия». Правительственный самолет ИЛ 96-300 перевозит российских высших чиновников: членов правительства, сотрудников администрации президента РФ и сопровождающих лиц.

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