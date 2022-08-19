Самолет правительства РФ около часа кружил над Уфой, сделав четыре петли

Борт, следовавший из Москвы в Новосибирск, сделал четыре петли в районе села Булгаково, а затем взял курс на Москву, сообщается на сайте flightradars24.

Высота, на которой кружил авиалайнер, составила всего 762 м, в настоящее время он уже набрал высоту более 9 км. Фото: radarbox.com Номер рейса - RSD073 — закреплен за бортом, на котором летают первые лица государства, следует из открытых данных. Бортовой номер самолета RA-96018. По данным портала RussianPlanes, оператором этого самолета является специальный летный отряд «Россия». Правительственный самолет ИЛ 96-300 перевозит российских высших чиновников: членов правительства, сотрудников администрации президента РФ и сопровождающих лиц.

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