Бастрыкин инициировал расследование дел об уничтожении ОКН

Бастрыкин инициировал расследование дел об уничтожении ОКН
Бастрыкин инициировал расследование дел об уничтожении ОКН
Вчера, 18:08ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин инициировал организацию группы следователей с целью изучения причин и обстоятельств уничтожения объектов культурного наследия (ОКН) в Санкт-Петербурге. Об этом объявила пресс-служба СК РФ.

Как передают nation-news.ru, эта группа сформирована в Главном следственном управлении СК. Следователям предстоит подробно расследовать все факторы, что привели к потере ОКН. В итоге деятельности чиновников, виновных в уничтожении или повреждении архитектурных памятников, дадут правовую оценку.

В СК рассказали, что глава ведомства ознакомился с докладом ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, посвященному расследованию уголовных дел, что были заведены на основе фактов превышения должностных полномочий чиновниками. которые согласовали решения о сносе исторически значимых сооружений. Бастрыкин раскритиковал деятельность коллег и неудовлетворительно оценил их работу.

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