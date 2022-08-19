Бастрыкин инициировал расследование дел об уничтожении ОКН

Как передают nation-news.ru, эта группа сформирована в Главном следственном управлении СК. Следователям предстоит подробно расследовать все факторы, что привели к потере ОКН. В итоге деятельности чиновников, виновных в уничтожении или повреждении архитектурных памятников, дадут правовую оценку.
В СК рассказали, что глава ведомства ознакомился с докладом ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, посвященному расследованию уголовных дел, что были заведены на основе фактов превышения должностных полномочий чиновниками. которые согласовали решения о сносе исторически значимых сооружений. Бастрыкин раскритиковал деятельность коллег и неудовлетворительно оценил их работу.