Бастрыкин инициировал расследование дел об уничтожении ОКН

В СК рассказали, что глава ведомства ознакомился с докладом ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, посвященному расследованию уголовных дел, что были заведены на основе фактов превышения должностных полномочий чиновниками. которые согласовали решения о сносе исторически значимых сооружений. Бастрыкин раскритиковал деятельность коллег и неудовлетворительно оценил их работу.