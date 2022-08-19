Аэропорт Уфы прокомментировал маневры правительственного самолета

Как сообщал Mkset, вблизи Уфы авиалайнер начал кружить на низкой высоте, затем, сделав четыре петли, развернулся в обратном направлении и вновь набрал высоту. Самолет благополучно долетел до Москвы и совершил посадку в аэропорту вылета.