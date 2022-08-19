Аэропорт Уфы прокомментировал маневры правительственного самолета

«Внештатных ситуаций и запросов разрешений на посадку не было», — прокомментировал представитель аэропорта.
Правительственный ИЛ 96-300 вылетел сегодня в 9:42 мск из аэропорта «Внуково», он следовал в Новосибирск, следует из информации сайта flightradars24.
Как сообщал Mkset, вблизи Уфы авиалайнер начал кружить на низкой высоте, затем, сделав четыре петли, развернулся в обратном направлении и вновь набрал высоту. Самолет благополучно долетел до Москвы и совершил посадку в аэропорту вылета.
Бортовой номер самолета RA-96018, его эксплуатирует специальный летный отряд «Россия». Самолет перевозит членов правительства России, сотрудников администрации президента РФ и сопровождающих лиц.