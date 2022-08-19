Аэропорт Уфы прокомментировал маневры правительственного самолета

Аэропорт Уфы прокомментировал маневры правительственного самолета
Аэропорт Уфы прокомментировал маневры правительственного самолета
Вчера, 17:50ПроисшествияНаталья БалыковаФото: Kremlin.ru
В пресс-службе воздушной гавани Mkset сообщили, что спецборт не запрашивал разрешений на посадку.

«Внештатных ситуаций и запросов разрешений на посадку не было», — прокомментировал представитель аэропорта.

Правительственный ИЛ 96-300 вылетел сегодня в 9:42 мск из аэропорта «Внуково», он следовал в Новосибирск, следует из информации сайта flightradars24.

Как сообщал Mkset, вблизи Уфы авиалайнер начал кружить на низкой высоте, затем, сделав четыре петли, развернулся в обратном направлении и вновь набрал высоту. Самолет благополучно долетел до Москвы и совершил посадку в аэропорту вылета.

Бортовой номер самолета RA-96018, его эксплуатирует специальный летный отряд «Россия». Самолет перевозит членов правительства России, сотрудников администрации президента РФ и сопровождающих лиц.

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