В Уфе пациентка напала на врача-стоматолога

В Уфе пациентка напала на врача-стоматолога
В Уфе пациентка напала на врача-стоматолога
Вчера, 10:54ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: соцсети
Врачу диагностировали ушиб мягких тканей головы

Профсоюз Минздрава Башкирии сообщил, что на молодого врача стоматолога - Гузалию - напала мама одной из пациенток. Как сообщает девушка, к ней на прием в конце смены подошла пациентка с 60-летней мамой и полуторогодовалым ребенком. В ходе осмотра, 60-летняя женщина была агрессивно настроена и ругалась с другими сотрудниками клиники, так, она требовала, чтобы ее дочь приняли вне очереди. Так, в результате ссоры женщина дважды толкнула Гузалию, из-за чего врач сильно ударилась головой. Отмечается, что после инцидента мама пациентки спокойно ушла из клиники.

Известно, что в ГКБ №21 девушке уже был поставлен диагноз ушиб мягких тканей головы, а в ближайшее время состоится и судебно-медицинская экспертиза, которая установит тяжесть повреждений. Тем временем, профсоюз настроен наказать 60-летнюю женщину, действия которой могут грозить ей как административным правонарушение, так и уголовным.

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